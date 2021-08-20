Зеленский – об антикоррупционной структуре Украины: аналогов ей нет нигде в Европе

Президент Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная инфраструктура в Украине не имеет аналогов в Европе. Также он подчеркнул, что нет ни одной страны, полностью поборовшей коррупцию.

Об этом глава государства заявил в интервью нескольким СМИ, отрывок из которого опубликован на сайте Офиса президента. Таким образом он прокомментировал утверждение, что Украина должна побороть коррупцию перед тем, как получить приглашение в НАТО.

Зеленский, в частности, обратил внимание на Национальное антикоррупционное бюро и Высший антикоррупционный суд. Он убежден, что такого нет возможно даже в целом мире, а не только в Европе.

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Также Зеленский отметил, что почти стала членом и Европейского Союза, и Североатлантического альянса, поскольку живет по европейским стандартам, а военные командные центры – соответствуют требованиям НАТО.

По словам Зеленского, то, что Украину не приглашают в НАТО, разочаровывает и посылает негативный сигнал другим странам-кандидатам.

Напомним, что президент утвердил решение СНБО касательно усиления мероприятий по интеграции страны в Альянс. В течение нескольких месяцев в правительстве должны разработать национальную программу, которая позволит перевести сектор безопасности и обороны на стандарты НАТО. В МИД также должны усилить работу по развитию сотрудничества с Альянсом как партнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что огорчен позицией президента США Джо Байдена относительно предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Глава государства полагает, что неспешная позиция еще больше провоцирует агрессора.