В "Голосе" заявили, что изменение закона о НАБУ грозит Украине проблемами с МВФ

Решение Кабмина поддержать законопроект об изменении процедуры избрания директора НАБУ после завершения миссии Международного валютного фонда может иметь негативные последствия, в частности, для сотрудничества Украины и МВФ, ведь независимость и эффективность работы украинских антикоррупционных органов – один из маркеров для продолжения сотрудничества.

Об этом сказал OBOZREVATEL нардеп от партии "Голос", первый заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, комментируя информацию руководителя Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина.

"У нас есть предварительные договоренности с МВФ о макрофинансовом сотрудничестве ценой в 5 млрд долл. Есть четкий пункт о том, что мы гарантируем независимость и работу антикоррупционных органов. А это (решение КМУ, - Ред.) нарушение этого положения по сути своей. Важно, отстаивая интересы общества, для эффективной борьбы с коррупцией не забывать, что независимость НАБУ, а, соответственно, и его руководства, это возобновление сотрудничества с МВФ. Удивительно, что такие инициативы возникают через несколько дней после того, как Украина закончила консультации с миссией (МВФ, – Ред.). Надеемся, если Кабинет министров не одумается, то Верховной Раде удастся отстоять национальные интересы", – говорит Юрчишин.

Правки в Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" имели цель решить коллизии относительно неконституционности Указа президента о назначении директора НАБУ. Однако, внесенные прямо на заседании 15 февраля изменения могут отстранить от должности действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

"Информация, которая у меня, соответствует информации, которую привел Виталий (Виталий Шабунин, - Ред.). Действительно, состоялось заседание Кабинета министров. Действительно, были приняты изменения в Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которые с одной стороны были направлены на решения коллизии, которая была создана решением Конституционного суда о неконституционности Указа президента о назначении директора НАБУ. В то же время с голоса, но по согласованию с Офисом президента в этот законопроект были внесены прямо на заседании изменения, ключевая задача которых отстранить от должности действующего директора национального антикоррупционного бюро", – сказал парламентарий.

Он выразил надежду, что предлагаемые в законопроект изменения все же не будут реализованы, ведь такие инициативы могут поставить под угрозу независимость работы как самого института (НАБУ), так и его руководителя.

"Надеюсь, что в результате общественной огласки данное решение так и останется не реализованным. То есть в Верховную Раду от Кабинета министров данный законопроект не попадет. Если же этот законопроект попадет в парламент, то он будет альтернативным ко многим законопроектам, которые уже зарегистрированы. Например, есть соответствующая инициатива от фракции "Голос", поэтому мы будем добиваться, чтобы эти законопроекты рассматривались в комплексе, и выбран был тот, который соответствует стратегическим интересам Украины, а это максимально независимая процедура отбора директора Национального антикоррупционного бюро, а также максимальная защита независимости института. Нам нужны настоящие независимые антикоррупционные органы, потому что только так они будут эффективными", – отметил Юрчишин.

Как писал OBOZREVATEL, 15 февраля руководитель ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что правительство в ходе заседания поддержало законопроект, предусматривающий изменение процедуры избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Соответствующее правку было подано по устному предложению одного из министров.