В Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погромов на Банковой

Алексей Титофф Политика 10:57, 22.03.2021 Обновлено: 12:36, 22.03.2021

В четверг, 25 марта, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады из-за акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта и по ее последствиям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта", – говорится в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде отменили пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля из-за введенного в Киеве жесткого карантина.

Однако ряд народных депутатов инициировал проведение внеочередного заседания парламента, чтобы дать оценку акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Беринчик нокаутом защитил чемпионский титул. Видео

Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры, машины и доходы: сколько и когда

Украина открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму

На Черкасщине нашли тело десантника-ветерана АТО, пропавшего в декабре

Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео