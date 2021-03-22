В Раде назвали дату внеочередного заседания из-за погромов на Банковой
В четверг, 25 марта, может состояться внеочередное заседание Верховной Рады из-за акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта и по ее последствиям.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге, 25 марта", – говорится в сообщении.
Напомним, в Верховной Раде отменили пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля из-за введенного в Киеве жесткого карантина.
Однако ряд народных депутатов инициировал проведение внеочередного заседания парламента, чтобы дать оценку акции в поддержку Стерненко под Офисом президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко, которая изначально проходила спокойно, но затем там произошли погромы.
В пресс-службе президента заявили, что повреждения здания ОП, которые были нанесены во время воскресных беспорядков, оцениваются примерно в 2 млн гривен. На следующий день после акции, 21 марта, проход к ОП перекрыли правоохранители.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и показали, как выглядел главный Офис главы государства.