У Раді назвали дату позачергового засідання через погроми на Банковій

Олексій Тітофф Політика 10:57, 22.03.2021 Оновлено: 12:36, 22.03.2021

У четвер, 25 березня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради через акцію на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня та її наслідків.

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"З огляду на те, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів із робочим візитом, то поки говорять про четвер, 25 березня", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували пленарні засідання з 29 березня до 2 квітня через введення в Києві жорсткого карантину.

Однак низка народних депутатів ініціювала проведення позачергового засідання парламенту, щоб дати оцінку акції в підтримку Стерненка під Офісом президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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