В Раде хотят уволить омбудсмена Денисову и создать ВСК для расследования возможных нарушений

В украинском парламенте предложили создать следственную комиссию для проверки возможных нарушений присяги уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. На основе полученных ВСК сведений омбудсмена могут уволить с должности.

Инициатором выступил народный депутат от "Слуги народа" Максим Дырдин. Проект постановления №6322 опубликован на сайте Рады и уже обрабатывается в соответствующем комитете.

В пояснительной записке к документу говорится, что основными задачами комиссии являются:

проверка возможных фактов нарушения Денисовой присяги;

подготовка заключения о наличии оснований для освобождения от должности омбудсмена.

Главой комиссии Дырдин предлагает назначить себя, а заместителем главы – народного депутата от группы "Довіра" Владислава Поляка. Кроме них, в состав ВСК предлагается внести шесть парламентариев от СН и одного от фракции "Батьківщина".

Видео дня

Как отмечается в пояснении к постановлению, руководители фракций и групп в парламенте получили шесть заявлений от гражданина Качуры Д.М. по рассмотрению вопроса об увольнении Денисовой. Основанием стали судебные решения в его пользу.

Так, Окружной административный суд Киева принял несколько решений, в которых признал противоправным отказ Денисовой рассматривать электронные обращения Качуры. Поэтому украинец просит вынести вопрос об увольнении ее на основании фактов, изложенных в его заявлениях, за нарушение присяги.

Согласно ч.2 статьи 9 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", заключение о наличии оснований для увольнения омбудсмена должна дать ВСК в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денисова рассказала, что ей отказали в посещении Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 в Глдане в Грузии. О причинах Министерство юстиции страны сообщит в готовящемся письме.