Денисова заявила, что ее не пустили к Саакашвили: у нас есть противоречивые данные относительно его состояния. Видео

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении гражданина Украины Михеила Саакашвили – главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины в пенитенциарном учреждении №18 в Глдане в Грузии. О причинах Министерство юстиции страны сообщит в готовящемся письме.

Об этом сама уполномоченная по правам человека сообщила в Facebook. По словам Денисовой, она будет продолжать попытки встретиться с руководством и главврачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

Видео дня

"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние его здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы владеем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей", – отметила Денисова.

Она также сообщила, что намерена встретиться с министром юстиции страны, чтобы узнать о состоянии Саакашвили, голодающего 47-й день, однако тоже получила отказ. Кроме того, Денисова отметила, что хочет услышать от главврача учреждения, какое у них есть реанимационное оборудование, поскольку известно, что имеется, в частности, аппарат КТ.

Также уполномоченная предположила, что профессиональных врачей в учреждении нет, поскольку, когда состояние Саакашвили ухудшилось 14 ноября, скорую вызвали из другой клиники.

Кроме того, со слов адвоката, Денисова сообщила, что продолжается моральное давление на Саакашвили, нарушается его право на отдых, ночной сон и свежий воздух.

Со своей стороны министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пояснил, почему украинского омбудсмена пока не пускали к Саакашвили, пишет Sputnik. По его словам, грузинское законодательство не предусматривает вход в тюремную больницу украинского Уполномоченного по правам человека, нет ни такой необходимости, ни обязательства.

"Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно исходя из этих мотивов народного защитника пока не впустили", – отметил Брегадзе.

Сам же министр отказался от встречи с Денисовой якобы из-за ее односторонних заявлений после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Рустави.

"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", – сказал Брегадзе.

Как ранее рассказал адвокат Саакашвили Ника Гварамия, тюремная больница, расположенная на территории Глданской колонии в Тбилиси, может быть закрыта на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, что может оказать существенное влияние на порядок посещений заключенных пациентов, в том числе и Саакашвили.

"Это может привести к тому, что с Саакашвили не сможет уже никто встретиться. Это обусловлено также тем, что руководитель Глданской тюрьмы общался непосредственно с зараженным дьяконом, как, впрочем, и с самим Саакашвили", – заметил правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL: