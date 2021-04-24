В ПАСЕ перенесли рассмотрение санкций против Гончаренко за простреленный флаг Украины с Донбасса

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) перенес рассмотрение санкций в отношении народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который показал украинский флаг в Ассамблее – при отсутствии соответствующей статьи регламента.

Об этом сообщила глава украинской делегации Мария Мезенцева на странице в Facebook. Отмечается, что делегация не видит нарушений в действиях Гончаренко, так как флаги других государств неоднократно появлялись на экране во время онлайн-включений.

Кроме того, не удалось найти подтверждений в правилах и процедурах таких примеров. Как рассказала Мезенцева, сразу же после этого инцидента (отключение микрофона и направление письма в регламентный комитет президентом Ассамблеи), она провела срочную встречу с президентом ПАСЕ Риком Дамсом.

В результате на следующий день регламентный комитет решил перенести рассмотрение этого кейса при отсутствии соответствующей статьи регламента.

Напомним, Демс выразил готовность наблюдать за выборами в нелегитимную Госдуму России в сентябре. Они, в том числе, состоятся и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская делегация на сессии ПАСЕ собирала подписи под заявлением о провокации Российской Федерации, которая стягивает войска к границам нашей страны. Документ уже поддержали представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.