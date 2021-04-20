Президент ПАСЕ, оскандалившийся из-за флага Украины, захотел наблюдать за выборами в Госдуму

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Демс, ставший фигурантом скандала из-за флага Украины во время заседания, выразил готовность наблюдать за выборами в нелегитимную Госдуму России.

Об этом заявил спикер парламента страны-агрессора Вячеслав Володин, передает пропагандистский ресурс РИА Новости. Напомним, что выборы, намеченные на сентябрь, в том числе будут проходить и во временно оккупированном Крыму.

"Хендрик Демс заявил о готовности Ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную Думу", – сказал Володин, рассказывая о письме главы ПАСЕ.

На эту новость сразу же отреагировал на своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), у которого произошел конфликт с Демсом.

"Президент ПАСЕ согласился быть наблюдателем на выборах в Госдуму России. Выборы, напомню, пройдут и в оккупированном Крыму! Ну, и то, что оппозицию не допустят к выборам, мы же тоже слышали и знаем. Но, конечно же, я нарушил правила, потому что достал флаг Украины. Без комментариев", – возмутился украинский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания ПАСЕ 20 апреля Гончаренко продемонстрировал простреленный флаг Украины с Донбасса. За это Демс пригрозил ему дисциплинарными санкциями.