Ряд стран в ПАСЕ поддержали Украину и предупредили РФ о последствиях агрессии

Украинская делегация на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы собирала подписи под заявлением о провокации Российской Федерации, которая стягивает войска к границам нашей страны.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Постоянной делегации Украины Мария Мезенцева.

"Сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе. И это не только угроза украинской территории, украинской независимости – это угроза Совете Европы и правам человека", – заявила она на сессии ПАСЕ.

В поддержку Украины по инициативе представителя литовской делегации Эмануэлиса Зингериса создано совместное Заявление членов Парламентской ассамблеи Совета Европы о провокациях РФ и эскалацию военных действий.

В частности, в заявлении говорится об увеличении количества нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, которых поддерживает Россия, рост числа жертв и наращивание военных сил у украинских границ.

"Россия демонстрирует свое нежелание по мирному разрешению конфликта на Востоке Украины. Напротив, Россия открыто подрывает усилия, направленные на содействие миру, путем необоснованного перемещения своих войск, одновременно постоянно ложно обвиняя Украину и отрицая свою причастность к Донбассу", – говорится в заявлении.

Мезенцева добавила, что кроме Украины заявление уже подписали делегации Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

"Сегодня (20 апреля – Ред.) продолжаем собирать подписи под короткой версии документа – Written declaration, которая будет зарегистрирована и направлена в Бюро ПАСЕ, Комитет министров и генеральному секретарю Совета Европы", – сказала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская делегация не приехала на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы под предлогом эпидемиологической ситуации во Франции.