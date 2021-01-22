В ПАСЕ отказали России в дебатах по украинскому языку

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило предложение России о проведении дебатов по поводу языкового закона в Украине.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Политик добавил, что российская манипуляция не прошла.

"Предложение РФ о проведении дебатов в Ассамблее по украинскому языковому закону Бюро ПАСЕ отклонило. Манипуляция не прошла", – отметил Гончаренко.

Напомним, что российская делегация пыталась инициировать проведение дебатов по украинскому языку, после того как в Украине вступила в силу норма закона, согласно которой сфера обслуживания перешла полностью на государственный язык.

Представители РФ назвали это "агрессивной кампанией против русского языка", несмотря на то, что закон предусматривает обслуживание на любом удобном обоим сторонам языке по просьбе клиента.

Подробнее о том, в чем суть новых правил – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правовой комитет ПАСЕ проголосовал за проведение срочных дебатов по делу об отравлении Алексея Навального. Россияне принципиально не явились на заседание.