В ПАСЕ проголосовали за срочные дебаты по делу отравления Навального: россияне принципиально не явились

Правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за проведение срочных дебатов по делу об отравлении Алексея Навального 20 голосами "за", 2 – "против", россияне принципиально не явились на заседание.

Об этом сообщается на сайте организации. Отсутствие россиян возмутило европейских парламентариев.

Дебаты состоятся в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, говорится в сообщении.

"Докладчик, французский депутат Жак Мэр, а также детектив Bellingcat Христо Грозев отметили, что наиболее вероятными исполнителями отравления являются сотрудники ФСБ, а россияне никак не способствуют расследованию", – подчеркнуто в информации ПАСЕ.

Мэр намерен отправится в Россию, чтобы пообщаться с российскими властями, хотя у членов комитета "большие сомнения, что ему будут в этом способствовать".

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией в свое время стала "главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий от ПАСЕ". Однако и сейчас российские депутаты не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом, сказал представитель Литвы.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал письмо главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, в котором тот сообщает, что россияне не будут участвовать ни в одном заседании, посвященном делу отравления Навального.

В российской делегации заявили о том, что Швеция, Франция и Германия якобы отказываются сотрудничать с Россией в расследовании дела.

Также Толстой отметил, что Навальный "получил необходимую первую медицинскую помощь", но этот факт якобы игнорируется европейскими коллегами из-за "антироссийского сентимента" Ассамблеи.

По мнению россиян, версия об отравлении оппозиционного политика "надуманная и претензионная", поэтому они отказываются участвовать в заседаниях правового комитета ПАСЕ, говорится в письме.

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