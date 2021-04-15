СНБО соберут из-за Донбасса: часть обсуждения – в тайном режиме

В четверг, 15 апреля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщается на сайте главы государства, в повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, "учитывая начавшийся государством процесс взлома многолетних коррупционных схем".

"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", – говорится в сообщении.

Кроме того, Совет нацбезопасности рассмотрит второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", – пояснили в Офисе президента.

Также среди важных вопросов – кибербезопасность. Отдельно в разделе "Разное" будут вынесены на рассмотрение специальные вопросы от Зеленского.

Напомним, ранее о том, что заседание СНБО состоится в четверг, а не в пятницу, сообщали информированные источники.

Как писал OBOZREVATEL: