В ОП підтвердили скликання РНБО на четвер і озвучили порядок денний

У четвер, 15 квітня, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляється на сайті глави держави, на порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці "з огляду на розпочатий державою процес зламу багаторічних корупційних схем".

"Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Рада нацбезпеки розгляне другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.

"Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави", – пояснили в Офісі президента.

Також серед важливих питань – кібербезпека. Окремо в розділі "Різне" будуть винесені на розгляд спеціальні питання від Зеленського.

Нагадаємо, раніше про те, що засідання РНБО відбудеться в четвер, а не в п'ятницю, повідомляли поінформовані джерела.

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