В ОП открестились от заявления Мендель про "украинский" русский язык

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал заявление Юлии Мендель, пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского, об "украинском" русском языке, которое вызвало обсуждение в обществе. Он отметил, что в ОП не поднимают языковой вопрос, а сказанное является личным мнением Мендель.

Такое заявление он сделал во время интервью "Радио НВ". Политик дал такую же оценку и похожему высказыванию о русском языке главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (РФ – Ред.)", – сказал Тимошенко.

Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Украине существует так называемый украинский русский язык, который является также частью культурного разнообразия нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык не принадлежит Российской Федерации, и в Украине стоит приветствовать развитие "нашего русского", на котором говорят миллионы граждан страны.