Аваков: русский язык не принадлежит РФ, его нужно использовать против путинской пропаганды

Русский язык не принадлежит Российской Федерации, и в Украине стоит приветствовать развитие "нашего русского", на котором говорят миллионы граждан страны.

Заявление об этом сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Своим мнением глава МВД поделился на странице в Facebook во вторник, 30 марта. Он отметил, что его тезис о языке, озвученный ранее в ходе интервью, с особым "восторгом" восприняли кремлевские пропагандисты, "впав в бесноватую истерику". Аваков пошутил, что "для закрепления эффекта" решил развить эту мысль.

"Русский язык – не торговая марка с правом полного распоряжения! Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить", – подчеркнул он.

Министр отметил, что старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского, и только он должен быть государственным.

"Но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском.

Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?" – спросил Аваков.

Он назвал себя русскоязычным украинским националистом, и высказал уверенность в том, что "мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться".

"Русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!" – написал министр.

Кроме того, считает он, русский нужен для контрпропаганды в условиях "гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом".

Глава МВД указал на тот факт, что на русском говорят и понимают его около 300 миллионов людей в мире. Из них только половина живет в РФ. Для многих таких людей важно иметь возможность "получать честную, а не путинскую информацию на своем языке".

Аваков уверен, что стране необходимо создать качественный русскоязычный проукраинский телеканал, "который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке".

"Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!" – подчеркнул министр.

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