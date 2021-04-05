Мендель: существует 'украинский' русский язык

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Украине существует так называемый украинский русский язык, который является также частью культурного разнообразия нашей страны.

По ее словам, русский язык не является монополией, "собственностью" исключительно России. Таким мнением она поделилась в комментарии телеканалу "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самым демонополизировать русский. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык... Украинский же, как и идентичность, – это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский, – это часть культурного разнообразия нашей страны", – отметила Мендель.

Она выразила убеждение, что вопрос языка отдельные политики "откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов", особенно в период выборов.

"Спекуляции на тему языка являются лицемерным способом удерживать политических сторонников... От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", – сказала пресс-секретарь президента.

Она подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищен, но в то же время должны быть защищены и граждане – "и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность – человек".

Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык якобы порождают в обществе дух ненависти.

"Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших. Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот – украиноязычный" к диалогу о том, как обществу объединиться и принять друг друга", – добавила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель создала авторские телевизионное шоу на государственном канале "Дом".