В ОП відхрестилися від заяви Мендель про "українську" російську мову

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував заяву Юлії Мендель, прессекретарки президента України Володимира Зеленського, про "українську" російську мову, яка спричинила обговорення у суспільстві. Він зазначив, що в ОП не порушують мовного питання, а сказане є особистою думкою Мендель.

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю "Радіо НВ". Політик дав таку саму оцінку й схожому висловлюванню про російську мову глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Я думаю, що це окрема думка прессекретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову в однієї країни (РФ. – Ред.)", – сказав Тимошенко.

Нагадаємо, прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Україні існує так звана українська російська мова, яка є також частиною культурного розмаїття нашої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що російська мова не належить Російській Федерації, і в Україні варто вітати розвиток "нашої російської", якою говорять мільйони громадян країни.