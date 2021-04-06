В МВД озвучили главные плюсы поездки Зеленского и Авакова в Катар

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко назвал ряд причин, по которым глава МВД Арсен Аваков накануне отправился в Катар в рамках подготовки визита туда президента Владимира Зеленского.

Прежде всего, по его словам, хотя бы потому, что это страна №1 в мире по объему ВВП на душу населения, экспорта сжиженного газа LNG и по разведанным запасам природного газа. Объяснениями он поделился на своей странице в Facebook.

"Это вторая богатая страна региона Персидского залива после ОАЭ, с которой Украина еще 2 ноября 2018 года перешла на безвиз. Но первая, с которой мы одновременно существенно усилили сотрудничество в правоохранительной сфере: борьба с киберпреступностью, наркотрафиком, подготовка полицейских, в том числе спецназовцев. Для Катара, который амбициозно завоевал право проведения ЧМ-2022 по футболу (будут на нем и украинские полицейские, и болельщики, если наша Сборная Украины по футболу попадет), безопасность на первом ближневосточном мундиале – наивысший приоритет. Особенно в условиях в целом традиционно неспокойного региона", – написал Шевченко.

Он подчеркнул, что Катар стал высокотехнологичным государством уже на таком этапе обеспечения правопорядка, когда не сам полицейский (их в стране только 35 тысяч) на улице является фактором безопасности, а тысячи камер наблюдения, роботов и других современных технологий.

"Когда еще 13 февраля 2004 года в столице Катара Дохе двое агентов российских спецслужб взорвали в автомобиле лидера чеченского сопротивления Зелимхана Яндарбиева, то катарцы их в течение месяца поймали и осудили к высоким срокам тюремного заключения. Правда, потом обменяли, но россияне тогда прибегли к традиционному их шантажу: задержали в РФ катарских спортсменов борцов якобы за какие-то преступления", – добавил представитель МВД, имея в виду то, что в сфере безопасности есть чему поучиться и украинцам у жителей Катара, "и им у нас, которые с РФ воюют более 6 лет".

Он убежден, что по аналогии противостояния Катара с соседним "старшим братом" всего арабского мира – Саудовской Аравией, в этой стране хорошо понимают украинцев, которые "страдают от близкого по языку, обычаям и религии, большого, мощного, но агрессивного соседа – РФ".

Также Шевченко напомнил, что Катар – единственная страна региона, которая последовательно в ООН поддерживала Украину, голосуя "за" все резолюции в ее пользу против России.

"Именно поэтому Арсен Аваков третий раз в Катаре и впервые в рамках официального визита президента Украины, который готовился очень долго и был очень нужным и насыщенным", – подытожил он.

Напомним: министр внутренних дел Украины обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество между странами в полицейской, военной и экономической сферах. Переговоры проходили 16 марта во время встречи Арсена Авакова с шейхом Халидом бин Халифа Аль Тани, который также является министром внутренних дел, в рамках подготовки визита в Катар президента Владимира Зеленского.

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