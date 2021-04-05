Україна підписала з Катаром 15 документів: Зеленський розкрив подробиці. Відео

Між Україною і Катаром було підписано 15 документів, 13 з яких – міждержавні, а ще два – комерційні контракти.

Про це повідомляється в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського. Він уточнив, що йдеться про залучення інвестицій у нашу країну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Підписані меморандуми стосуються залучення інвестицій у нашу державу, розвитку агарного сектору та утвердження України як гаранта продовольчої безпеки у світі", – пояснив глава держави.

Також укладено угоди про співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, військово-технічного співробітництва.

"На майбутнє ми презентували можливість інвестування в банківський сектор. Домовилися про взаємне визнання свідоцтва моряка. На черзі – визнання національних посвідчень водія", – додав президент.

Окрім того, Україна готова допомогти Катару в проведенні чемпіонату світу 2022 року, зокрема в технічних питаннях і питаннях безпеки.

Окремо Зеленський запропонував Катару інвестувати у "Велике будівництво" в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибули 4 квітня з офіційним візитом у Катар.