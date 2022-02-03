В Минюсте рассказали, когда СНБО обнародует список олигархов в Украине

Примерно в конце мая Совет национальной безопасности и обороны Украины сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами. Теперь работу по проверке и сбору информации, кто олигарх, а кто нет, может сделать любое заинтересованное лицо.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюска. По его словам, в соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь по меньшей мере три из следующих признаков: наличие значительных активов; монополия на отдельном рынке товаров; участие в политической жизни; контроль медиа.

"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях", – сказал глава Минюста.

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Что касается владельцев медиа, то сейчас украинские телеканалы обязаны публично раскрывать структуру собственности.

"Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа. Структуру собственности какой-либо компании можно так же легко проверить через Единый государственный реестр", – объяснил Малюська.

Кроме того, можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. В частности, можно посмотреть компании, которыми они владеют, обороты этих компаний, активы – абсолютно вся информация есть онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября 2021 года монобольшинство в украинском парламенте приняло резонансный законопроект №5599 об олигархах. За документ во втором чтении проголосовали 279 народных депутатов.

Принятие сопровождалось блокировкой трибуны. Причиной стало решение "слуг народа" рассматривать документ "скорым путем" по спецпроцедуре без прохождения всех поправок.

Что предусматривает закон об олигархах, читайте в публикации.