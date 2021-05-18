В Минобороны заговорили о покупке для Украины противоракетной системы, похожей на 'Железный купол' Израиля

В Министерстве обороны Украины отметили важность обеспечения государства противоракетной обороны на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. В частности, наша страна может приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".

О том, что в министерстве рассматривают такую возможность сообщил его глава Андрей Таран. Такое заявление он сделал во время визита на предприятие "Мотор Сич", передает "Укринформ".

По словам министра, Украина начала работу над созданием системы противоракетной обороны страны еще в прошлом году.

"Хотел бы отметить, что "Железный купол" – один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны", – сказал Таран.

Напомним, в настоящее время на границе между Израилем и сектором Газа стоят девять батарей этой системы. Однако власти Израиля поставили цель увеличить их количество до 15. О том, чем уникален "Железный купол" и как он обезвреживает ракеты противника в полете, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспилотный летательный аппарат "Лелека 100" отечественного производства официально передали на вооружение Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ был подписан Министерством обороны.