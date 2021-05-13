ВСУ вооружили украинским БПЛА "Лелека": Таран назвал его "глазами" и "ушами" на поле боя

Беспилотный летательный аппарат "Лелека 100" отечественного производства официально передали на вооружение Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ был подписан Министерством обороны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам его руководителя Андрея Тарана, БПЛА "Лелека" среди военных уже стал довольно известным и проверенным в боевых условиях.

Ведь этот беспилотник еще с 2016 года использовался защитниками Украины в зоне ООС на Донбассе. Армейцы оценили его как эффективный.

"Современная война продемонстрировала преимущество применения разведывательных и ударных БПЛА в единой системе с другими подразделениями."Лелека" – это "глаза" и "уши" на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени", – подчеркнул министр обороны.

Таран добавил, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Кроме того, он подчеркнул, что на вооружение ВСУ был принят образец "Лелеки", который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных условиях войны.

Преимуществами этого беспилотника является то, что передача данных с него происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция – путем кодирования данных. Это делает летательный аппарат недоступным для перехвата стандартными видеоприемниками. К тому же, сигнал с БПЛА содержит ряд дополнительных защитных характеристик, которые существенно повышают способность "Лелеки 100" не быть перехваченным средствами радиоэлектронной борьбы.

Плюсом является и то, что этот аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток. Также комплекс может применяться в условиях сложной радиоэфирной обстановки в случае использования врагом радиопомех и блокировки систем спутниковой навигации.

"Одновременно с принятием на вооружение, положительно решен вопрос о возможности серийного производства "Лелеки 100" в Украине. Оно будет осуществляться на основе комплектующих отечественного производства. Ожидаем, что поставка комплексов в ВСУ начнется уже в этом году. В нашем народе говорят "лелека – счастье в семью". Надеюсь, этот "Лелека" порадует нашу армейскую семью", – поделился ожиданиями Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили видео авиаудара с беспилотника ВСУ по позициям российских оккупантов на Донбассе. Координация ведения огня и съемка видео были сделаны благодаря коптеру, приобретенному неравнодушными украинцами для воинов на передовой.