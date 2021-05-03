В МИД заявили о существенной угрозе для Украины в Азовском море

В Азовском море для Украины есть существенная угроза после переброски российских кораблей из Каспийского моря.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, есть риск взятия этого морского пространства страной-агрессором под свой контроль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Переброска кораблей из Каспийского моря в Азов – это существенная угроза безопасности и шаг ко взятию этого морского пространства под контроль", – сказал министр.

Глава МИД добавил, что Украина задействовала юридические и политические инструменты, чтобы не допустить такого сценария.

"К сожалению, иногда жизнь показывает, что силу можно остановить только силой", – подчеркнул он.

Напомним, что Россия отправила в Черное море отряд из 15 боевых кораблей Каспийской флотилии якобы для учений. Речь идет о трех артиллерийских и восьми десантных катерах, а также судах обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, корабли РФ устроили провокацию против украинских военных судов – они осуществляли опасные маневры вокруг них.