В МИД Украины ответили на скандальное заявление Венгрии и призвали не давать РФ "пространства" для убийств

Война в Украине – это война России против всего демократического мира. Венгрии следует пересмотреть свою позицию по поставкам оружия Украине ради общего мира.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Таким образом он отреагировал на заявление Министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярто.

Сиярто заявил, что Венгрия не позволит "поставки оружия для Украины через нашу территорию", поскольку эти грузы могут стать военной целью. Также он высказался против расширения санкций на энергоснабжение из России, "поскольку это приведет к резкому росту расходов".

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Николенко отметил, что нарративы венгерского чиновника похожи на те, которые Украина уже слышала от российских чиновников.

"Надеемся, что Венгрия как соседнее государство пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе", – сказал спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет "не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах", на которых базируется Европа.

"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что нельзя поддерживать Украину и параллельно финансировать российскую машину агрессии, "покупая нефть и газ".

"Это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств", – резюмировал представитель МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сиярто заявил, что Венгрия не поддерживает закрытие неба над Украиной. Он также заявил, что его страна не будет поддерживать отправку миротворцев НАТО в Украину.

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