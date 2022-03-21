Венгрия не поддержала закрытие неба над Украиной и выступила против введения миротворцев НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна против инициативы создания бесполетной зоны (закрытия неба) над Украиной, которую поддерживают другие государства. Это, по его словам, приведет к боевым действиям в воздухе.

Также Венгрия не поддерживает и введение в Украину миротворческой миссии НАТО, так как это грозит началом "сухопутной войны". Об этом сообщает Hirado.

Сийярто добавил, что позиция правительства ясна – Венгрия хочет остаться вне войны.

Он сказал, что Венгрия действует в интересах национальной безопасности своей страны. Это, по словам министра, совпадает с позицией НАТО, согласно которой "необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну, и конфликт не вышел за пределы Украины".

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В то же время, Венгрия не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но сама при этом не будет давать нам оружие и не допустит передачи смертоносного вооружения внутри страны.

"Такие грузы считаются военными целями, подлежащими уничтожению, и венгерское правительство не хочет подвергать ни Венгрию, ни людей, проживающих в Украине, включая Закарпатье, такому риску", – заявил Сийярто.

Кроме того, по словам главы МИД, Венгрия не поддержит санкции против РФ, которые "ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Речь идет об эмбарго на российский газ.

Он также отметил, что Венгрия, как и Польша, стали теми странами, которые приняли и продолжают принимать самый большой поток беженцев из Украины, а ЕС при этом не выделяет этим двум государствам никаких средств.

Напомним: Венгрия отказалась от предоставления оружия Украине, несмотря на то, что Россия развязала против нее войну. Также страна не намерена пропускать вооружения через свою территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что около 13:15 в понедельник, 21 марта, российский истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью и вторгся в польское воздушное пространство.

Это произошло сразу после заявления польского руководства о планах направить миротворцев в Украину.

Украинский посол в Польше сообщил, что польское правительство полностью осознает все возможные угрозы со стороны России, развязавшей войну в Украине. Страна производит подготовку к возможной атаке РФ.

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