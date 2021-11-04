Путин приехал в Крым: в МИД заявили о грубом нарушении суверенитета Украины. Видео

Президент страны-агрессора Владимир Путин 4 ноября прибыл в оккупированный Россией Крым. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на его визит, назвав его грубым нарушением суверенитета нашей страны.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул также, что визит Путина нарушает нормы международного права, резолюцию Генассамблеи ООН и обязательства Москвы по ряду договоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представитель ведомства отметил, что Россия должна выполнять свои международные правовые обязательства.

По словам Николенко, Москва могла бы продемонстрировать настоящую заботу о жителях оккупированного полуострова, прекратив нарушать права человека, а также репрессии, похищения и убийства людей.

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Кроме того, он призвал страну-агрессора освободить незаконно удерживаемых украинцев.

Он прибыл в Севастополь в День народного единства, который 4 ноября отмечают в России. Во время визита Путин принял участие в праздничных мероприятиях, возложил цветы к мемориальному комплексу и пообщался по видеосвязи с незаконно избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Последний заявил, что ждет приглашения посетить Крым, а Путин сказал о готовности поставить тому памятник в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москва обвинила Украину в якобы провокации из-за открытия пунктов связи с властями для жителей оккупированных ОРДЛО и Крыма. В МИД тогда подчеркнули, что РФ не сможет помешать людям контактировать с украинскими властями.