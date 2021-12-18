В МИД РФ заявили, что все гарантии ненападения на Украину дали еще в Будапештском меморандуме

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может предоставить Североатлантическому Альянсу (НАТО) никаких дополнительных гарантий о ненападении на Украину, поскольку такие гарантии уже были даны во время подписания Будапештского меморандума. События, происходящие на Донбассе, вызваны условиями, которые не были предусмотрены международным документом 1994 года.

Об этом передает агентство "Интерфакс". Российский чиновник таким образом прокомментировал переговоры РФ с НАТО в отношении юридических гарантий безопасности в связи с расширением последнего.

Рябков заметил, что в НАТО ответили на предложения России по соблюдению неприкосновенности ее территорий ответными требованиями. Эти требования "вызывают отторжение у Москвы как по сути, так и по форме".

"Все гарантии о ненападении на Украину Россия уже дала, подписав Будапештский меморандум. Но там речь шла о безопасности Украины как неядерного государства. Речи о госпереворотах или, скажем прямо, называя вещи своими именами, определения части населения, на тот момент проживавшего в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там или нужно вернуться в состав Российской Федерации, не было", – указал руководитель внешнеполитического ведомства.

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