В МИД рассказали, как Россия пытается противодействовать саммиту по возвращению Крыма

В Министерстве иностранных дел России есть группа, которая работает на противодействие проведению саммита Крымской платформы – инициативы Украины по возвращению оккупированного полуострова.

Об этом в интервью "Радио Свобода" 1 мая заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что Москва видит угрозу для себя в этой инициативе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В российском МИД действует целая группа, задача которой – "завалить" саммит Крымской платформы. То есть очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", – пояснил министр.

Кулеба добавил, что Украина ожидает, когда США определятся с представителем на саммите, потому что на эту страну ориентируются многие другие государства.

"Нас заверили, что участие Соединенные Штаты точно будут принимать. Есть достаточно много стран, которые ориентируются на Соединенные Штаты, и они ждут, когда США окончательно подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая игра", – сказал он.

Глава МИД добавил, что кроме США уже есть ряд подтверждений и от лидеров других стран, которые готовы участвовать в Крымской платформе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили о готовности принимать участие в саммите и выразили поддержку инициативе Украины.