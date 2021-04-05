В МИД призвали не выходить из Харьковских соглашений, Резников не согласился

В Министерстве иностранных дел Украины выступили против денонсации (отказ государства от заключенного им международного договора) Харьковских соглашений. Там уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма.

Со своей стороны вице-премьер – министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что выход из этих соглашений с РФ станет одним из шагов по деоккупации полуострова. Об этом пишет LB.ua.

Так, спикер МИД Олег Николенко заявил, что подписанный в 2010 году экс-президентом Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крыма. Министерство иностранных дел, отметил он, еще в 2014 году было против денонсации Харьковских соглашений, и за семь лет войны ничего не изменилось.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", – перечислил Николенко.

По его словам, за размещение на полуострове ЧФ Россия перед Украиной несет также финансовые обязательства. Тогда как игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков. Николенко подчеркнул, что в этом контексте украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников считает, что Харьковские соглашения уничтожали военно-морской потенциал Украины.

"Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию относительно деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация соглашений – это символический политический сигнал. Он поможет привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим, что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие. В то же время в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз. К тому же мы отменили договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключен в 1997 году", – пояснил он.

В целом, по его словам, важно, чтобы сейчас началась работа по исследованию всех обстоятельств подписания этих договоренностей.

"Ведь по большому счету Черноморскому флоту РФ была делегирована охрана морских границ Украины. То есть было принято стратегическое решение – остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно", – подытожил Резников.

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