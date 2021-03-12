Палица раскрыл, как за Харьковские соглашения голосовали отсутствовавшие депутаты

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Палица раскрыл, как за Харьковские соглашения голосовали отсутствовавшие депутаты

Андрей Клюев дал команду собрать карточки народных депутатов из оппозиции, которые отсутствовали в Верховной Раде 27 апреля 2010 года, когда были ратифицированы Харьковские соглашения, и их использовали представители Партии регионов.

Об этом 12 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава партии "За майбутнє" Игорь Палица. Он уточнил, что такие сведения ему неофициально предоставили в секретариате парламента. Отметим, что Клюев в то время был вице-премьер-министром Украины и заместителем главы Партии регионов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда происходило голосование, я был за пределами Киева. Места для голосования, где сидела "Наша Украина – Народная самооборона" и "Батьківщина", были накрыты. Некоторые даже залили клеем свои места, куда вставляются карточки. Когда я увидел по результатам, что проголосовала моя карточка, я официально обратился, – и в Верховной Раде зарегистрировано заявление, что меня не было, – с просьбой разобраться, почему голосовала моя карточка", – сказал Палица.

Политик добавил, что официального ответа он так и не получил.

"Но в секретариате сказали: Клюев, посмотрев, кого в Раде нет из оппозиции, дал команду выдать карточки этих людей, и они голосовали где-то там в рамках фракции Партии регионов", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).

Служба безопасности на следующий день объявила о начале расследования по статье "Государственная измена".

Позднее секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, как именно бывших депутатов могут привлечь к ответственности.

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