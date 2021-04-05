У МЗС закликали не виходити з Харківських угод, Резніков не погодився

У Міністерстві закордонних справ України виступили проти денонсації (відмова держави від укладеного нею міжнародного договору) Харківських угод. Там впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму.

Зі свого боку віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що вихід із цих угод з РФ стане одним із кроків щодо деокупації півострова. Про це пише LB.ua.

Так, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що підписаний в 2010 році експрезидентом Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Криму. Міністерство закордонних справ, зазначив він, ще в 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за сім років війни нічого не змінилося.

"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування Чорноморського флоту, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєння та визначає місця тимчасової дислокації, зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет і законодавство України. Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи за можливого розгляду в міжнародних судах питань залучення Росії до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму", – перерахував Ніколенко.

За його словами, за розміщення на півострові ЧФ Росія перед Україною несе також фінансові зобов'язання. Тоді як ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів. Ніколенко наголосив, що в цьому контексті українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков вважає, що Харківські угоди знищували військово-морський потенціал України.

"Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Криму і Севастополя. Денонсація угод – це символічний політичний сигнал. Він допоможе привести ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом. Тому що є нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо, що Харківські угоди до цього дня відображаються як чинні. Водночас у Конституції України вже декілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз. До того ж ми скасували договір "Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією", який було укладено в 1997 році", – пояснив він.

Загалом, за його словами, важливо, щоб зараз почалася робота з дослідження всіх обставин підписання цих домовленостей.

"Адже за великим рахунком Чорноморському флоту РФ була делегована охорона морських кордонів України. Тобто було ухвалено стратегічне рішення – зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно", – підсумував Резніков.

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