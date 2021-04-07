В МИД пояснили массовое увольнение послов Зеленским

Алексей Титофф Политика 11:26, 7.04.2021 Обновлено: 11:37, 7.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве в контексте планируемой ротации.

Об этом OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он пояснил, что срок службы глав дипучреждений, которые работают в одной стране, как правило, составляет около пяти лет.

"Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз. Решение как об увольнении, так и назначения новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае", – отметил Николенко.

В МИД добавили, что уволенные послы остались частью дипслужбы и продолжат работать на благо Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский уволил нескольких послов, в том числе главу представительства Украины при Европейском Союзе.

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