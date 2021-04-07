У МЗС пояснили масове звільнення послів Зеленським

Президент України Володимир Зеленський звільнив українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії і при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівській Аравії і відділенні ООН в Женеві в контексті планованої ротації.

Про це OBOZREVATEL повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він пояснив, що термін служби глав дипломатичних установ, які працюють в одній країні, зазвичай становить близько п'яти років.

"Частина зазначених послів перевищила термін роботи за кордоном у кілька разів. Рішення як про звільнення, так і призначення нових послів ухвалює президент України за поданням міністра закордонних справ. Така процедура була дотримана і в цьому випадку", – зазначив Ніколенко.

У МЗС додали, що звільнені посли залишилися частиною дипслужби і продовжать працювати на благо України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава держави Володимир Зеленський звільнив кількох послів, зокрема главу представництва України при Європейському Союзі.