В МИД отреагировали на скандальное заявление Австрии о перспективах Украины в ЕС: похоже, жертв и разрушений им мало

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление австрийского коллеги о том, что Украине не следует предлагать членство в Европейском Союзе. Украинские дипломаты глубоко разочарованы тем, что, несмотря на все смерти и разрушения, принесенные Россией в Украине, в Австрии находятся те, кто продолжает потакать Кремлю.

Подобные заявления противоречат интересам объединенной Европы, ценности которой, в частности, сейчас и отстаивает героический украинский народ. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Выступая на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Украине не следует предоставлять статус члена на вступление в Евросоюз. Глава австрийской дипломатии считает, что Европа должна искать "другой путь" для Украины вместо полноправного членства.

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Комментируя это заявление, Николенко подчеркнул, что в МИД Украины "разочарованы" такими высказываниями австрийского министра по поводу европейского будущего Украины.

"Считаем их (заявления. - Ред.) стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - отметил Николенко.

Дипломат напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинский народ сейчас платит слишком высокую цену, в том числе и за ошибки многих европейских правительств. Их оторванное от действительности восприятие реальной ситуации и ложные представления о том, что такое Россия ослабило Европу политически и экономически и позволило РФ подрывать стабильность в ЕС и совершать гибридную агрессию против европейских стран.

Однако некоторые, подчеркнул Николенко, из прошлых ошибок не сделали никаких выводов.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем присоединения возможностей Украины", - сказал представитель МИД Украины.

Украинский народ героически противостоит российской агрессии не только ради сохранения жизней украинцев. Определяющим является также стремление Украины стать частью европейской цивилизации. Ибо ценности западного мира, общечеловеческие ценности, на которые посягает Россия, являются частью украинской ментальности.

"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей ", – подчеркнул Николенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС и предложил "альтернативу".