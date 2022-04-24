Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС и предложил "альтернативу"
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг убежден, что Украине не следует давать членство в Европейском Союзе. Он выступает за углубление отношений страны с ЕС, но считает, что это должно происходить "альтернативным" путем.
Мнением глава австрийского МИД поделился, выступая на 14-м саммите европейских медиа в городке Лех-ам-Арльберг. Его слова процитировала "Европейская правда".
Так, Шалленберг заявил, что украинское государство не должно получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года, как на это рассчитывает. По его убеждению, страна якобы прошла до этого не столь долгий путь, как некоторые другие.
В частности, свою позицию политик объясняет тем, что есть, к примеру, страны Западных Балкан, которые значительно дольше шли к кандидатству.
Как пишет австрийское издание Heut, Шалленберг считает, что Украине в принципе не стоит становиться членом Евросоюза, причем даже в дальнейшем. Глава Министерства иностранных дел Австрии высказался за "другой путь" для украинского государства, нежели полное членство.
По словам министра, должны быть модели, отличающиеся от полного членства. Например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего соглашения об ассоциации "как средство связи". Он призвал к большей гибкости в поиске вариантов сближения Украины и Европейского Союза.
"Но мы экспортируем наш западный образ жизни", – объяснил Шалленберг, при этом подчеркнув, что, бесспорно, поддерживает дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной.
Напомним: вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что уже летом 2022 года Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС, а стать его полноценным членом сможет примерно через два года – в 2024-м.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за месяц до войны глава МИД Австрии призвал РФ "забрать руки от Украины". Он заявил, что россияне будут иметь дело с серьезными последствиями в случае агрессии.
Позже Александер Шалленберг пригрозил Кремлю скорыми и жесткими санкциями от ЕС в случае вторжения российских войск в Украину. В Австрии выступали за отключение РФ от SWIFT, но против того, чтобы ограничения относительно газового сектора.