Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС и предложил 'альтернативу'

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг убежден, что Украине не следует давать членство в Европейском Союзе. Он выступает за углубление отношений страны с ЕС, но считает, что это должно происходить "альтернативным" путем.

Мнением глава австрийского МИД поделился, выступая на 14-м саммите европейских медиа в городке Лех-ам-Арльберг. Его слова процитировала "Европейская правда".

Так, Шалленберг заявил, что украинское государство не должно получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года, как на это рассчитывает. По его убеждению, страна якобы прошла до этого не столь долгий путь, как некоторые другие.

В частности, свою позицию политик объясняет тем, что есть, к примеру, страны Западных Балкан, которые значительно дольше шли к кандидатству.

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Как пишет австрийское издание Heut, Шалленберг считает, что Украине в принципе не стоит становиться членом Евросоюза, причем даже в дальнейшем. Глава Министерства иностранных дел Австрии высказался за "другой путь" для украинского государства, нежели полное членство.

По словам министра, должны быть модели, отличающиеся от полного членства. Например, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего соглашения об ассоциации "как средство связи". Он призвал к большей гибкости в поиске вариантов сближения Украины и Европейского Союза.

"Но мы экспортируем наш западный образ жизни", – объяснил Шалленберг, при этом подчеркнув, что, бесспорно, поддерживает дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной.

Напомним: вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что уже летом 2022 года Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС, а стать его полноценным членом сможет примерно через два года – в 2024-м.

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