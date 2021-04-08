В МИД Латвии заявили, что Украине пора получить План действий по членству в НАТО
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Украина уже сейчас должна получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе (НАТО).
Свою позицию он озвучил в интервью национального вещателя LTV Ziņu Dienests, фрагмент которого перевела пресс-служба посольства Украины в Латвии. Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины западными партнерами сейчас очень важна из-за обострения противостояния с Россией.
"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Сейчас точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства", – сказал он.
Ринкевич также напомнил, что наше государство уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения ПДЧ.
"Видимо, уже пришло время предоставить такой План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. – Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу решение", – сказал министр иностранных дел Латвии.
Напомним, глава литовского МИД Габриелиус Ландсбергис также заявил, что Литва намерена предложить своим союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ. Он позволит стране вступить в Североатлантический альянс, что станет сигналом для России.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что наше вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.
7 апреля Министерства обороны пяти стран НАТО (США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши) провели переговоры по ситуации вокруг Украины, а также о потенциальных возможностях ее поддержки в сфере безопасности и обороны из-за усиления агрессии России.
Кроме того, 5 апреля на официальной странице в соцсетях сухопутного командования НАТО (NATO Allied Land Command) впервые появилась запись на украинском языке. В ней говорилось о том, что Украина является первой страной-партнером, которая присоединилась к Силам реагирования НАТО.
А на официальном сайте НАТО теперь также доступен украинский язык.