В МИД Латвии заявили, что Украине пора получить План действий по членству в НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Украина уже сейчас должна получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Свою позицию он озвучил в интервью национального вещателя LTV Ziņu Dienests, фрагмент которого перевела пресс-служба посольства Украины в Латвии. Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины западными партнерами сейчас очень важна из-за обострения противостояния с Россией.

"Мы внимательно наблюдаем, как Россия стягивает войска к границам Украины. Сейчас точно не понятно, что это: демонстрация силы или реальная агрессия. Но есть все основания для беспокойства", – сказал он.

Ринкевич также напомнил, что наше государство уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения ПДЧ.

"Видимо, уже пришло время предоставить такой План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. – Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу решение", – сказал министр иностранных дел Латвии.

Напомним, глава литовского МИД Габриелиус Ландсбергис также заявил, что Литва намерена предложить своим союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ. Он позволит стране вступить в Североатлантический альянс, что станет сигналом для России.

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