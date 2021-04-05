В НАТО отметили исключительность Украины и опубликовали первый пост в соцсети на украинском

На официальной странице в соцсетях сухопутного командования НАТО (NATO Allied Land Command) появилась запись на украинском языке.

Пост опубликовали в Twitter и Facebook. В нем говорится о роли украинских военных в Силах реагирования НАТО.

"Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО. Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Landcom работает один украинский офицер", – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников по НАТО в получении плана действий по членству в Альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО заговорили о необходимости разработки новой стратегии отношений с Россией после ее агрессивных действий в Крыму и на Донбассе.