В Кремле заявили, что не видят связи между внезапными учениями возле Украины и переговорами с НАТО

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил, что между так называемыми учениями вблизи границы Украины и переговорами России с Соединенными Штатами Америки и НАТО о "гарантиях безопасности" нет никакой связи. По словам Дмитрия Пескова, военнослужащие будут продолжать маневры.

У Путина подчеркнули, что маневры Западного военного округа вблизи российско-украинской границы это обычная практика вооруженных сил. Об этом сообщает издание ТАСС.

Президентский пресс-секретарь отверг любую связь между маневрами войск и ходом переговоров с Североатлантическим альянсом. Также Песков заявил, что военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – заявил представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что Российская Федерация возобновила масштабную переброску военной техники и групп личного состава к территории юго-восточных границ Украины. Эшелоны с вооружением движутся в сторону нашей страны от Бурятии до Приморского края.

Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Во время встречи представители Российской Федерации и 30 государств—членов Североатлантического Альянса обсудили среди прочего три главных вопроса, в том числе, касающийся Украины.

Ранее сообщалось, что 9 января в Женеве состоялись предварительные консультации делегаций РФ и США. Российскую сторону представляли чиновники МИД и Минобороны, а возглавлял делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков. От Штатов на встрече была замгоссекретаря США Венди Шерман и ее команда.

После переговоров в МИД России признали, что НАТО вероятнее всего не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".

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