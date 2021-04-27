У Путина заявили, что обсуждать Донбасс на встрече с Зеленским не будут

Повестка возможной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может касаться только двусторонних отношений и не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе.

Как сообщает "Интерфакс", об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, желание Зеленского разговаривать можно только приветствовать.

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", – подчеркнул Песков.

Он в очередной раз повторил, что Россия "не является стороной этого конфликта".

"Единственным правильным шагом может быть только реализация положений Минского комплекса мер", – добавил представитель Кремля.

На вопрос, что обсуждать Путину и Зеленскому, если не Донбасс, Песков ответил, что "это зависит от того, как в Киеве понимают суть, предтечи и будущее двусторонних отношений, насколько эти отношения нужны народу Украины".

"Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи", – подчеркнул он.

Также пресс-секретарь отметил, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины" и необходимо прояснить еще много деталей по повестке встречи глав государств.

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