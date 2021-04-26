У Путина сразу же ответили на призыв Зеленского изменить Минские соглашения
Власти Российской Федерации расценили как "тревожный сигнал" заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения Минских договоренностей.
В ходе брифинга в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что расширение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе за счет США, Канады и Великобритании, по мнению Кремля, является неуместным.
"Это очередной тревожный сигнал. Это лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", – отметил Песков.
Пресс-секретарь Путина также прокомментировал информацию о возможной встрече лидера РФ с президентом США Джозефом Байденом. По словам Пескова, конкретных договорённостей о дате и месте саммита Путина и главы Белого дома на данный момент нет.
"Действительно, определенные предложения были озвучены. Даты подтвердить не могу. Пока никаких договорённостей по датам нет. Речь идёт о в общем летних месяцах. Ещё предстоит проанализировать много факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", – уточнил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе недостаточно гибкими и такими, которые не соответствуют сегодняшней ситуации, а также выступил за расширение "нормандского формата".
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков снова заговорил о "гражданской войне" в Украине и заявил, что Россия не бросит русскоязычных.