У Путина сразу же ответили на призыв Зеленского изменить Минские соглашения

Власти Российской Федерации расценили как "тревожный сигнал" заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения Минских договоренностей.

В ходе брифинга в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что расширение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе за счет США, Канады и Великобритании, по мнению Кремля, является неуместным.

"Это очередной тревожный сигнал. Это лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", – отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал информацию о возможной встрече лидера РФ с президентом США Джозефом Байденом. По словам Пескова, конкретных договорённостей о дате и месте саммита Путина и главы Белого дома на данный момент нет.

"Действительно, определенные предложения были озвучены. Даты подтвердить не могу. Пока никаких договорённостей по датам нет. Речь идёт о в общем летних месяцах. Ещё предстоит проанализировать много факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", – уточнил Песков.

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