Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить "нормандский формат"
Президент Украины Владимир Зеленский считает Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе недостаточно гибкими и такими, которые не соответствуют сегодняшней ситуации.
В интервью изданию Financial Times глава украинского государства призвал изменить Минские соглашения, а также расширить "нормандский формат".
"Сейчас я имею дело с процессом, который был разработан до моего прихода. Есть два варианта: меняем Минский формат, доработаем. Или воспользуемся другим форматом. Вопрос со скоростью. Потому что мы каждый день теряем людей", – сказал Зеленский.
Президент Украины также предложил "расширить и углубить" "нормандский формат" мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечена Франция и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" в случае присоединения США, Канады и Великобритании.
Как известно, 5 апреля вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.
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спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что принципиальная позиция Украины – никаких переговоров с непризнанными "Л/ДНР".
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