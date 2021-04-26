Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить 'нормандский формат'

Президент Украины Владимир Зеленский считает Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе недостаточно гибкими и такими, которые не соответствуют сегодняшней ситуации.

В интервью изданию Financial Times глава украинского государства призвал изменить Минские соглашения, а также расширить "нормандский формат".

"Сейчас я имею дело с процессом, который был разработан до моего прихода. Есть два варианта: меняем Минский формат, доработаем. Или воспользуемся другим форматом. Вопрос со скоростью. Потому что мы каждый день теряем людей", – сказал Зеленский.

Президент Украины также предложил "расширить и углубить" "нормандский формат" мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечена Франция ​​и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" в случае присоединения США, Канады и Великобритании.

Как известно, 5 апреля вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.

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