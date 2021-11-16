В Комитете Рады отказались поддержать отставку главы Минкульта Ткаченко

В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины не будут поддерживать отставку министра культуры Александра Ткаченко. Его заявление об увольнении до сих пор не было внесено в парламент.

Об этом заявил Никита Потураев, народный депутат партии "Слуга народа" и глава указанного комитета, во вторник, 16 ноября, журналистам в кулуарах Рады, передает "Интерфакс". Накануне представители комитета беседовали с главой Минкульта.

По словам Потураева, в учреждении выразили ожидание, что существующие разногласия будут устранены. Речь идет о передаче Госкино в управление украинским парламентом.

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В то же время, на заседании комитета 17 ноября заявление об отставке Ткаченко с должности главы Министерства культуры не будут рассматривать – этого вопроса нет в повестке дня, отметила Евгения Кравчук, заместитель председателя комитета. Причиной этого, по словам политика, является то, что заявление чиновника официально не зарегистрировано в парламенте.

Напомним: причиной подачи заявления об увольнении с должности Ткаченко назвал отделение Госкино от возглавляемого им министерства. По мнению политика, забрать Госкино у ведомства и передать его в управление Кабмина – нелогично. Заявление Ткаченко подал 11 ноября и опубликовал в сети соответствующее фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября в Верховной Раде назначили четырех новых членов Кабинета министров. Они пришли на смену министрам, уволенным парламентом накануне.