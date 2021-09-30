В Кабмине обещают, что денег на субсидии хватит всем. видео

Средств, выделенных правительством на субсидии, хватит на отопительный сезон. На возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг направлено 12 млрд грн.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире ток-шоу с Василием Головановым. Он сообщил, что в четверг, 29 сентября, вечером в 20:30 правительство провело внеочередное заседание, на котором обсудили вопросы газа, отопительный сезон, тарифы на коммунальные услуги (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Я хочу успокоить всех граждан – средств на субсидии хватит, их больше, чем достаточно", – заявил Марченко.

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Министр призвал всех имеющих право на субсидии – оформлять помощь.

"Это никоим образом не проблема. Имеющие право на получение субсидии могут их получить. Они должны обратиться в органы социальной защиты и получить помощь. Государство компенсирует им часть стоимости коммунальных услуг", – сказал министр.

Он отметил, что на оказание помощи будут направлены 12 млрд грн. По словам министра, этого должно хватить, чтобы закрыть вопрос субсидий на отопительный сезон 2021-2022 гг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к началу отопительного сезона снова пересчитают размеры субсидий. Сумма пособия зависит не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа. В Кабмине напомнили, что эти нормы изменятся уже с 1 октября. – они уменьшатся в 1,5 раза.