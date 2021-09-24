Нормы газа и воды для субсидий станут строже: украинцам озвучили урезанные показатели

В Украине к началу отопительного сезона снова пересчитают размеры субсидий. Сумма помощи зависит не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа. В Кабмине напомнили, что эти нормы изменятся уже с 1 октября – они уменьшатся в 1,5 раза.

По сути, субсидианты получают деньги на оплату не всех коммунальных услуг, а только в пределах нормативов потребления. О том, какими будут нормы с 1 октября, сообщили в Министерстве социальной политики.

Нормы потребления на время карантина увеличивали на 50%. Но с 1 октября их снова вернут к "нормальным" значениям. Увеличенные на 50% нормы будут действовать только в тех регионах, которые объявят "красной" зоной.

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Есть газовая плита (приготовление еды) – 3,3, куб. м в месяц на человека.

Есть газовая плита, нет ни горячей воды, ни газового водонагревателя (приготовление пищи и нагрев воды) – 5,4 куб. м.

Газовая плита и водонагреватель – 10,5 куб. м.

Если у человека установлено газовое отопление, норма рассчитывается, исходя из площади помещения – 4 куб. м на 1 кв. м. В отопительный сезон применяется особый коэффициент, его устанавливают в зависимости от типа дома и климатических условий в области.

Холодная вода, если есть горячая - 2 куб. м на человека.

Холодная вода, если нет горячей - 3,6 куб. м.

Горячая вода - 1,6 куб. м.

Водоотвод - 3,6 куб. м.

Без электроплиты - 100 кВт*ч на человека в месяц плюс еще 30 кВт*ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме - не больше 220 кВт*ч;

С электроплитой - 110 кВт*ч на человека, +30 кВт*ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме - не больше 230 кВт*ч;

С электроплитой без горячей воды -130 кВт*ч на человека, +30 кВт*ч на каждого дополнительного члена семьи; в сумме - не больше 250 кВт*ч.

При наличии электрического отопления норма составляет 30 кВт*ч на 1 кв. м площади. Как и в случае с газовым отоплением, в отопительный сезон применяется специальный коэффициент.

Кроме того, на размер субсидий влияет и доход семьи – чем он выше, тем больше процент так называемого обязательного платежа. Его рассчитывают так: средний доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, а полученную сумму умножают на 15%. То, что получилось, – процент, который семья может отдавать за коммуналку. С ростом доходов этот процент увеличивается.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил 5 фактов о ценах на коммуналку грядущей зимой. По его словам, Украина уже почти готова к включению отопления.

Также мы разобрались, сколько будем платить за электроэнергию каждый месяц по новым тарифам и сколько будет стоить ток для семьи, которая тратит 100, 300 и 500 кВт*час в месяц.