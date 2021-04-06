В ходе визита Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве

София Закревская Политика 21:36, 6.04.2021 Обновлено: 21:47, 6.04.2021

Во вторник, 6 апреля, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Документ касается взаимопонимания между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления госохраны Украины.

В Меморандуме говорится о сотрудничестве Украины и Катара в сфере охраны и безопасности, профессиональной подготовки кадров и обмена информацией при осуществлении государственной охраны. С украинской стороны его подписал первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Вячеслав Штучный.

"Этот документ поможет урегулировать вопрос обеспечения безопасности лиц и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана в обеих странах", – сказано в сообщении.

В Катаре подписали Меморандум о сотрудничестве.
do.gov.ua

Напомним, директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко назвал ряд причин, по которым глава МВД Арсен Аваков отправился в Катар в рамках подготовки визита туда президента Владимира Зеленского.

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