В ходе визита Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве
Во вторник, 6 апреля, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
Документ касается взаимопонимания между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления госохраны Украины.
В Меморандуме говорится о сотрудничестве Украины и Катара в сфере охраны и безопасности, профессиональной подготовки кадров и обмена информацией при осуществлении государственной охраны. С украинской стороны его подписал первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Вячеслав Штучный.
"Этот документ поможет урегулировать вопрос обеспечения безопасности лиц и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана в обеих странах", – сказано в сообщении.
Напомним, директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко назвал ряд причин, по которым глава МВД Арсен Аваков отправился в Катар в рамках подготовки визита туда президента Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Катар.
В рамках визита Зеленский встретился с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности инвестиции в дороги и мосты Украины, а также в строительство LNG-терминала.
Президент напомнил, что Украина имеет большой опыт в организации международных соревнований по футболу, поэтому может помочь Катару в подготовке к проведению ЧМ 2022 года.
Между Украиной и Катаром были подписаны 15 документов, 13 из которых – межгосударственные, а еще два – коммерческие контракты.