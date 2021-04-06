В ходе визита Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве

Во вторник, 6 апреля, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар был подписан Меморандум о сотрудничестве по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Документ касается взаимопонимания между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления госохраны Украины.

В Меморандуме говорится о сотрудничестве Украины и Катара в сфере охраны и безопасности, профессиональной подготовки кадров и обмена информацией при осуществлении государственной охраны. С украинской стороны его подписал первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Вячеслав Штучный.

"Этот документ поможет урегулировать вопрос обеспечения безопасности лиц и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана в обеих странах", – сказано в сообщении.

В Катаре подписали Меморандум о сотрудничестве. do.gov.ua

Напомним, директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко назвал ряд причин, по которым глава МВД Арсен Аваков отправился в Катар в рамках подготовки визита туда президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Катар.

В рамках визита Зеленский встретился с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности инвестиции в дороги и мосты Украины, а также в строительство LNG-терминала.