В Госдуме России поддержали два варианта обращения к Путину о "признании" "ЛДНР": что это значит
Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал одновременно два варианта постановления об обращении палаты к президенту России о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Оба документа были направлены в Совет Думы.
Один из вариантов "признания" "ЛДНР" подразумевает консультации с МИД. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Согласно документу, депутаты Госдумы планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" псевдореспублик. Однако в варианте, который принял профильный комитет, говорится, что это следует сделать после консультаций на предмет соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.
"За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы", – сказал источник.
В то же время в Telegram опубликовали проект постановления о "признании" "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, в январе Коммунистической партией РФ был инициирован вопрос об обращение депутатов Госдумы РФ к главе Кремля Владимиру Путину о признании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами".
Проект постановления про обращение к Путину коммунисты внесли 19 января. В нем российские политики предложили признать террористические организации "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами", а также провести переговоры с их главарями для "создания правовой основы межгосударственных отношений".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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