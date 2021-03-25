В Госдепе назвали условия для телефонного разговора Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в ближайшее время может позвонить главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Госдепе за политику Штатов в отношении Украины.

Он рассказал, что при общении между лидерами стран важно доверие. Дипломат подчеркнул, что Байден еще на посту вице-президента достиг замечательных результатов, пытаясь построить доверие с украинскими политиками.

"Но также важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – акцентировал Кент.

Также он добавил, что на содержание телефонной беседы не повлияет предыдущий разговор Зеленского с президентом Дональдом Трампом.

"Администрация Байдена примет правильное решение в интересах США, поэтому я бы не связывал эти две вещи", – резюмировал Кент.

Как сообщал OBOZREVATEL, внештатный советник главы Украины Эндрю Мак сказал, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден могут встретиться после улучшения ситуации с пандемией COVID-19.