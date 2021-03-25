У Держдепі назвали умови для телефонної розмови Байдена та Зеленського

Президент США Джо Байден найближчим часом може зателефонувати главі України Володимиру Зеленському.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає в Держдепі за політику Штатів щодо України.

Він розповів, що під час спілкування між лідерами країн важлива довіра. Дипломат підкреслив, що Байден ще на посаді віцепрезидента досяг чудових результатів, намагаючись побудувати довіру з українськими політиками.

"Але також важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями, про які я згадав. Це питання, які стоять на порядку денному США та України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії та правильні реформи", – акцентував Кент.

Також він додав, що на зміст телефонної бесіди не вплине попередня розмова Зеленського з президентом Дональдом Трампом.

"Адміністрація Байдена ухвалить правильне рішення в інтересах США, тому я б не пов'язував ці дві речі", – резюмував Кент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позаштатний радник глави України Ендрю Мак сказав, що президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден можуть зустрітися після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19.