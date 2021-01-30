В 'Голосе' закон о референдуме назвали ядерной кнопкой и напомнили о Гитлере

Народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин назвал основные опасности закона о референдуме, который был принят парламентом на этой неделе. По его словам, документ сравним с "ядерной кнопкой".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" нардеп напомнил, что с такими же инструментами неоднократно пользовался Адольф Гилтер, чтобы прийти к власти, а также оправдать агрессию и оккупацию других стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Рахманин пояснил, что референдум – это очень тонкий инструмент, который "можно использовать в качестве скальпеля во время тонкой хирургической операции, или в качестве топора, которым можно зарубить".

В качестве примеров он привел Brexit (решение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, принятое по итогам референдума), а также референдумы в других странах: Беларуси, Венесуэле, Турции и Нидерландах.

"Если есть очень хороший пропагандистский инструмент, если правильно формулировать вопросы, то можно наперед предсказать, как народ проголосует", – убежден нардеп.

По его словам, ключевая угроза принятого в Украине закона – это очень обширные и непрозрачные границы формулирования, что можно выносить на референдум.

Также он отметил, что результаты референдума практически невозможно отменить. "Они являются нормой прямого действия, в текст вмешиваться нельзя, а парламент от процесса отстранен, превентивной конституционной экспертизы почти нет. Отменить решение можно только решением другого референдума через три года", – сказал Рахманин.

Он пояснил, как это может выглядеть на практике на примере Минских соглашений: "С помощью этого инструмента (закона о референдуме) вы выдергиваете любое положение, выносите его на референдум, формулируете вопрос таким образом: "Это вопрос государственной важности, он приводит к миру", получаете позитивный результат и все. Его невозможно отменить даже при помощи Конституционного суда, потому что такой предохранитель не предусмотрен. Что это, если не ядерная кнопка?" – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 26 января во втором чтении и в целом приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". За проект закона №3612, который инициировал президент Владимир Зеленский, проголосовали 255 народных депутатов.