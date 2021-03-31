В 'Голосе' предложили привлечь к переговорам по Донбассу США и Великобританию

Последний разговор между руководством Германии, Франции и России показал, что Минский процесс зашел в тупик, а его участники не воспринимают Украину как серьезного игрока. Поэтому стране нужна параллельная площадка для мирных переговоров с участием США и Великобритании.

Такое мнение высказал депутат фракции "Голоса" в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает пресс-служба.

Он отметил, что пока украинская власть медлит с этим, украинские бойцы погибают во время так называемого режима прекращения огня, которого враг не соблюдает. А процесс реализации плана, намеченного еще в позапрошлом году нормандской четверкой, не двигается.

"Так, состоялся обмен всех удерживаемых лиц. Гуманитарное разминирование в указанных точках не ведется. КПВВ в Золотом и Счастье так и не начали свою работу. Представители Международного Красного Креста не получили разрешение посещать украинских заложников и военнопленных на временно оккупированных территориях. А представители СММ ОБСЕ до сих пор не имеют возможности беспрепятственно передвигаться по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", – передает пресс служба.

По мнению Рахманина, переговоры между Ангелой Меркель, Эманнуэлем Макроном и Владимиром Путиным зафиксировали действующий статус-кво: Запад воспринимает Россию как оппонента или даже как врага, однако считается с ним как с сильным игроком. Украине он симпатизирует, воспринимает ее как союзника, но серьезным игроком не считает.

Нардеп констатировал, что одновременно режим прекращения огня, на который возлагали надежды руководители Украины, фактически не соблюдается. Зато существенно увеличиваются потери в украинских Вооруженных Силах, и есть основания полагать, что режим прекращения огня будет нарушаться все чаще.

"Украинская власть должна отойти от ложного пути – должна прекратить ходить по замкнутому кругу Минских договоренностей. Возможно, пора реализовывать предложения партии "Голос", изложенные в Стратегии холодной деоккупации. И выйти с инициативой создания параллельной переговорной площадки, которая бы охватывала проблемы деоккупации всех оккупированных территорий Украины. Подключив туда США с Великобританией, а возможно, и наших соседей, таких как Польша и Турция", – сказал Рахманин.

Политик отметил, что появление новой площадки никоим образом не отрицает существования Нормандской четверки, но это, по его словам, будет предусматривать определенное обновление общего переговорного процесса, которое способно предоставить новое дыхание мирным переговорам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что во время онлайн-конференции 30 марта лидеры Германии, Франции, а также Кремля – Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин – обсудили ситуацию на Донбассе.